Florya Metin Oktay Tesisleri Basketbol Sahası’nda yapılan idmanda iki gruba ayrılan futbolcular, kuvvet ve dayanıklılığa yönelik bir çalışma gerçekleştirdi. Sarı-kırmızlılar, Gaziantepspor karşılaşmasının hazırlıklarını yarın saat 12.00’de Florya Metin Oktay Tesisleri’nde yapacağı antrenmanla sürdürecek.
Galatasaray, Gaziantepspor maçı hazırlıklarını sürdürüyor
10.05.2017 - 17:15 | Son Güncelleme: 10.05.2017 - 17:15
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Galatasaray, Spor Toto Süper Lig’in 31. haftasında Gaziantepspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün gerçekleştirdiği antrenmanla devam etti.
Etiketler : Galatasaray,gaziantepspor,
472204 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/472204.aspx
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