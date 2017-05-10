Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Florya Metin Oktay Tesisleri Basketbol Sahası’nda yapılan idmanda iki gruba ayrılan futbolcular, kuvvet ve dayanıklılığa yönelik bir çalışma gerçekleştirdi. Sarı-kırmızlılar, Gaziantepspor karşılaşmasının hazırlıklarını yarın saat 12.00’de Florya Metin Oktay Tesisleri’nde yapacağı antrenmanla sürdürecek.