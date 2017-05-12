Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Beşiktaş, Bursa maçının hazırlıklarını sabah yaptığı idmanla sürdürdü. Antrenman sonunda gerçekleştirilen şut çalışmasında Aboubakar gol atınca ilginç bir sevinç sergiledi. Kamerunlu yıldız, Marcelo'nun Fenerbahçe maçında kendi kalesine attığı gol sonrası ellerini başının üzerine koyup yaptığı hareketi taklit etti. Aboubakar'ı bu hareketi arkadaşlarının da gülmesine sebep oldu. Aboubakar attığı bir golün ardından da kendi meşhur sevincini yaptı. İdman son derece keyifli geçerken frikik çalışması yapan Talisca ve Quaresma'nın ciddi tavırları dikkat çekti.



TOLGAY DA İYİLEŞTİ

Beşiktaş'a Atiba'dan sonra Tolgay Arslan'dan da iyi haber geldi. Yıldız futbolcunun, Bursa maçında takımdaki yerini alabileceği belirtildi.