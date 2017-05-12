Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hollanda Futbol Federasyonu, Dirk Advocaat’ın millî takımın yeni hocası olduğunu resmen açıkladıktan sonra ‘Küçük General’i ilk kutlayan Robin van Persie oldu. Danny Blind döneminde milli takımdan uzaklaşan Van Persie, Advocaat’ı tebrik ettikten hemen sonra gönlünde yatan aslanı da dile getirdi: O formayı yeniden giymek istiyorum. Son haftalarda yaşadığı istikrarlı performansla Fenerbahçe’deki yerini garantiye alan RvP “Futbolla ilgili tek hayalim milîi takıma geri dönmek. Bana bu fırsatı verirseniz sizi mahcup etmem. Hollanda için yapacaklarım henüz bitmedi” sözleriyle Advocaat’tan kendisine şans tanımasını talep etti.

Hocasından şartlı onay

Sezonun kalan haftalarında göstereceği performansla göreve hazır olduğunu ispat edeceğini söyleyen Robin van Persie’nin bu istekli hali Dirk Advocaat’ı memnun etti. Ancak kurt hoca, Van Persie’ye umut aşılasa da kesin bir söz vermedi. Tecrübeli teknik adam, millî takıma geri dönmesine sıcak baktığı Van Persie’ye “Sana her zaman ihtiyacımız var. Yeteneklerin ve kalitenle bize çok büyük katkı sağlayabilirsin” derken “Ama bireysel olarak daha iyi olmalısın. Fiziksel anlamda daha üst seviyeye çıkmalısın” ikazında bulundu. Advocaat’ın yardımcılığını üslenen Ruud Gullit ise RvP’yle ilgili “O hâlâ büyük bir futbolcu. Yapması gereken gollerine devam etmek” değerlendirmesi yaptı. > M. Emin Uluç