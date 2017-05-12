Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Galatasaray’da Dursun Özbek yönetimine muhalif olan genel kurul üyelerinin başlattığı “Galatasaray yeniden” hareketi camiada büyük heyecan oluşturdu. Erken seçime gidilmesi için gereken 1.600 imzayı toplamaya çalışan muhalif isimler şimdiden 500 imzayı aştı. Kampanya çalışmaları hızla sürerken, camianın tecrübeli isimleri de birkaç gün içinde net kararlarını ortaya koyacaklarını belirtti. Konuyla ilgili gazetemize açıklamalarda bulunan eski yönetici Ahmet Özdoğan “Galatasaray genel kurul üyeleri bir sıkıntı olduğunu gözlemlemiş ve Galatasaray etiğine, geleneklerine uygun bir yazıyla rahatsızlıklarını dile getirmiştir” dedi.

Bu yönetim başarısız

Geçen seçimde başkan adayı da olan Ahmet Özdoğan “Dursun Özbek’e çağrı yapılmış ve seçime gidin siz de aday olun denmiştir. Bir bütün olmak zorundayız ve bu birlik seçimle sağlanır. Arkadaşların hazırladığı bildiriye saygı duyuyorum ve ben de imza attım. Baktığınız zaman artık Galatasaray kombine satamıyor, localar iade ediliyor, GS Store’larda türlü kampanyalara rağmen ürün satılamıyor. Demek ki sıkıntı var. Taraftarlara soruyorsunuz yüzde 90’ı ‘seçime gidin’ diyor. 2 sene üst üste yaşanan bir başarısızlık var ortada. Yapılması gereken çok fazla birbirimizi üzmeden seçime gitmektir” ifadelerini kullandı.

> Burhan Can Terzi