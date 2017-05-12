Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sportif Direktör Cenk Ergün, önce İspanya'ya giderek Real Madrid'in Portekizli sol beki Fabio Coentrao için girişimlerde bulundu. Ardından Fransa'ya geçen Ergün, PSG'de forma giyen Hatem Ben Arfa konusunda nabız yokladı.

Galatasaray'ın, transfer döneminde en az 5-6 oyuncuyu kadroya katması beklenirken, bir yandan da yurt içindeki transfer listesi de ortaya çıkmaya başladı.

Sarı kırmızılılar, Osmanlıspor'da forma giyen Musa Çağıran ve Atiker Konyaspor'dan Ömer Ali Şahiner'i listesine aldı. İki oyuncu için girişimlere başlamaya hazırlanan sarı kırmızılı ekip, yerli oyuncu alternatiflerini artırmak amacında.