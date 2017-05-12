Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Galatasaray'da muhalefet, seçim istiyor. Genel kurul üyeleri, erken seçim için imza kampanyası başlattı. Taraftarlar da sosyal medyada bu kampayaya destek veriyor.

Tüzüğe göre, kayda açık üyelerin 5'te biri imza toplarsa, yönetim kurulu seçim kararı almak zorunda.

Bu durumda Galatasaray'da erken seçim için 1600 imza gerekiyor.

Şu ana kadar 500'den fazla imza toplandı. Galatasaray kulislerinde, imza sayısının bini geçmesi halinde, bazı üyelerin başkan Dursun Özbek’ten erken seçim kararı almasını isteyecekleri konuşuluyor.

Camianın önde gelen isimleri, başkan Dursun Özbek'le görüşmüş, Mayıs 2018’deki seçimden önce güven tazelemesini tavsiye etmişti.