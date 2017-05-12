Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

TFF 1. Lig'de Boluspor maçını kazanarak Süper Lig'e çıkmayı garantileyecek olan Evkur Yeni Malatyaspor’a bir destek de Çamlıca Okulları öğrencilerinden geldi. Öğrenciler Orduzu Pınarbaşı Nurettin Soykan Tesisleri'ni ziyaret ederek, sarı-kırmızılı takıma hafta sonu oynanacak olan kritik maç öncesi moral verip, tatlı takdim etti. Ziyarette öğrencilere eşlik eden Çamlıca Okulları Kampüs Müdürü Yardımcısı Ferdi Polat ve Beden Eğitimi Öğretmeni Halit Taş, önemli bir maç öncesi okul olarak takımı ziyaret ederek moral vermek istediklerini belirterek, her zaman Evkur Yeni Malatyaspor’un yanında olduklarını söylediler.

Evkur Yeni Malatyaspor Teknik Direktör İrfan Buz ise, bu tür ziyaretlerin takıma moral sağladığını ifade ederek, bu davranışlarından dolayı öğrencilere ve okul idaresine teşekkür etti.