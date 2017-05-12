Bakü’nün ev sahipliğindeki bu önemli organizasyonda boks branşı maçları bugün başlarken, ringe çıkan ilk milli boksörümüz 60 kg temsilcimiz Hakan Doğan oldu. Baştan sona üstün götürdüğü müsabakada Goyanlı rakibini yenen sporcumuz bu sonuçla adını çeyrek finale yazdırdı. Hakan Doğan, çeyrek finalde ev sahibi Azerbaycan’dan rakibiyle yarı final mücadelesi verecek.
Türkiye’nin 10 sıklette temsil edildiği oyunlarda 31 ülkeden 113 boksör ter döküyor.
Hakan Doğan, Bakü'de çeyrek finalde
12.05.2017 - 13:13 | Son Güncelleme: 12.05.2017 - 13:13
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Azerbaycan’da devam eden 4. İslami Dayanışma Oyunları’nın boks branşına galibiyetle başladık. Ringdeki ilk mücadelemizde milli boksörümüz Hakan Doğan rakibini yenerek çeyrek finale yükseldi.
Bakü’nün ev sahipliğindeki bu önemli organizasyonda boks branşı maçları bugün başlarken, ringe çıkan ilk milli boksörümüz 60 kg temsilcimiz Hakan Doğan oldu. Baştan sona üstün götürdüğü müsabakada Goyanlı rakibini yenen sporcumuz bu sonuçla adını çeyrek finale yazdırdı. Hakan Doğan, çeyrek finalde ev sahibi Azerbaycan’dan rakibiyle yarı final mücadelesi verecek.
Etiketler : Hakan doğan,bakü,
472793 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/472793.aspx
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