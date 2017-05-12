Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bakü’nün ev sahipliğindeki bu önemli organizasyonda boks branşı maçları bugün başlarken, ringe çıkan ilk milli boksörümüz 60 kg temsilcimiz Hakan Doğan oldu. Baştan sona üstün götürdüğü müsabakada Goyanlı rakibini yenen sporcumuz bu sonuçla adını çeyrek finale yazdırdı. Hakan Doğan, çeyrek finalde ev sahibi Azerbaycan’dan rakibiyle yarı final mücadelesi verecek.

Türkiye’nin 10 sıklette temsil edildiği oyunlarda 31 ülkeden 113 boksör ter döküyor.