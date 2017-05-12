Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bordo-mavililer, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde basına kapalı olarak yapılan antrenmanla hazırlıklarını tamamlamasının ardından özel uçak ile saat 14.45'te Adana’ya hareket etti.



Trabzonspor’un 19 kişilik Adanaspor kafilesinde sarı kart cezalısı Uğur Demirok yer almadı. İbanez, Furkan, Abdülkadir, Abdurrahim ve Yunus Emre'de Adana’ya götürülmeyen isimler arasında yer aldı.