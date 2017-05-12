Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Florya Metin Oktay Tesisleri’nde Teknik Direktör Igor Tudor yönetiminde yapılan antrenmanın ilk bölümünde takım halinde ısınma hareketleri gerçekleştirildi. İdmanın ana bölümünde ise gruplar halinde ayak tenisi oynandı.

Yapılan kontroller sonucunda ayak bileğinde ödem ve dış yan bağlarında ikinci derece esneme tespit edildiği için bugün tedbir amaçlı idmana çıkmayan Yasin Öztekin’in yanı sıra aşil tendonunda ağrı bulunan ve tedbiren takımdan ayrı çalışan Lionel Carole ile topuğunda ağrı hisseden Aurelien Chedjou antrenmanda yer almadı.

Galatasaray, Gaziantepspor karşılaşmasının hazırlıklarını yarın saat 12.00’de yapacağı antrenmanla tamamladıktan sonra Gaziantep’e hareket ederek maç için bu kentte kampa girecek.