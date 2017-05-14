Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ligin 33. haftasında sahasında oynadığı Boluspor ile berabere kalan sarı siyahlılar, Eskişehirspor'un da puan kaybetmesiyle, kulüp tarihinde ilk kez Süper Lig’e yükseldi. 1968 yılında kurulan ve 2010 yılında yapılan kongre ile Malatya Belediyespor olan adını Yeni Malatyaspor olarak değiştiren kulüp, şehrin 11 yıllık Süper Lig özlemini dindirdi.

Ligin bitimine 1 hafta kala Süper Lig’e yükselen sarı-siyahlılar, Boluspor maçı sonrası büyük bir sevinç yaşadı. Maçın ardından Malatyalı taraftarlar İnönü Stadı’nda büyük coşku yaşarken, şehirde şampiyonluk turları atıldı.

Evkur Yeni Malatyaspor, Malatya futboluna yeni bir heyecan kazandırdı

1966 yılında kurulan ve önemli başarılara imza atan Malatyaspor Kulübü'nün içerisine düştüğü dar boğazdan çıkamayarak amatör kümeye kadar düşmesiyle Malatya futboluna yeni bir heyecan kazandırmak için adı değiştirilerek desteklenen Evkur Yeni Malatyaspor, Adil Gevrek başkanlığında son 3 yılda 2 şampiyonluk yaşadı.