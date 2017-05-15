Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kaptan Volkan'la birlikte ayakta kalan 2 isimden biri olan Mehmet Topal, karşılaşma sonunda da suratı asık olan ve üzgün gözüken 2 isimden biriydi. Başta Emenike olmak üzere sahada dökülen isimlerin stattan ayrılışı ise oldukça neşeli ve normaldi. Emenike duşunu alıp kimseyle konuşmadan soyunma odasını terk ederken, basının önünden elinde kola kutusu ve gülücük saçarak geçti. Takımın bu halini gören taraftarlar, "Sahada dökülüyorlar, burada havalarından geçilmiyor. Volkan'la Mehmet olmasa halimiz harap" dedi.