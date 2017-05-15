Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Japonya’nın Kobe şehrinde düzenlenen Dünya Kulüpler Voleybol Şampiyonası’nda finalde Brezilya temsilcisi Rexona SESC ile karşılaşan son Avrupa şampiyonu VakıfBank, rakibini 3-0’la (25-19, 25-21 ve 25-21) geçerek 2013’ten sonra tarihinin ikinci Dünya Şampiyonluğu’na uzandı. Karşılıklı sayılarla başlayan müsabakada ilk teknik molaya VakıfBank 8-6 önde girdi. Oyunun kontrolünü eline alan sarı-siyahlı ekip, ikinci teknik molayı 16-11 üstün bitirdi. 27 dakika süren ilk seti 25-19 alan VakıfBank, müsabakada 1-0 öne geçti.



Set bile vermeden

İkinci sete etkili giren Türk ekibi, ilk teknik molayı 8-4, ikinci teknik molayı 16-14 üstün geride bıraktı. Rakibinin oyuna ortak olmasına izin vermeyen VakıfBank, seti 25-21 alarak, skoru 2-0’a taşıdı. Çekişmeli başlayan üçüncü sette ilk teknik molaya yine VakıfBank önde girdi: 8-7. Moladan iyi dönen Rexona-Sesc, 10-8 öne geçti. Çabuk toparlanarak üstünlüğü ele alan VakıfBank, ikinci teknik molayı 16-12 önde tamamladı. Sarı-siyahlı takım, son bölümdeki etkili oyunuyla seti 25-21, maçı da 3-0 kazanıp dünya şampiyonu oldu.



İşte Rüya Takım

VakıfBank’ın şampiyonluğu ile sona eren FIVB Bayanlar Kulüpler Dünya Şampiyonası’nda Rüya Takım belli oldu.

En İyi 1. Smaçör: Zhu Ting - VakıfBank

En İyi 2. Smaçör: Gabi Guimaraes - Rexona Sesc

En İyi 1. Blokör Oyuncu Maja Poljak - D.Moskova

En İyi 2. Blokör Oyuncu: Kübra Çalışkan - VakıfBank

En İyi Libero: Silvija Popovic - Volero Zürih

En İyi Pasör: Kaname Yamaguchi - NEC Red Rockets

En İyi Pasör Çaprazı: Tijana Boskovic - Eczacıbaşı VitrA

MVP: Zhu Ting - VakıfBank



Eczacıbaşı dördüncü

Yarı finalde Vakıfbank’a kaybeden ve üçüncülük maçında Türk oyuncu Gizem Karadayı’yı da kadrosunda bulunduran İsviçre ekibi Volero Zürih ile karşılaşan Eczacıbaşı VitrA sahadan 3-2 yenik ayrıldı ve son iki yıldır şampiyonlukla noktaladığı turnuvayı dördüncü olarak tamamladı.



Bakan’dan telefon

Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, dünya şampiyonu olarak ülkemize büyük bir gurur yaşatan Vakıfbank Kadın Voleybol Takımı’nı tebrik etti. Kulüp Başkanı Osman Demren’i telefonla arayan Kılıç, başarıda emeği geçen herkese teşekkür etti.



8. BÜYÜK ZAFER

VakıfBank, 2013’ten sonra tarihinin ikinci Dünya Şampiyonluğu’na erişti. Sarı-siyahlılar böylece müzelerine 8. uluslararası kupasını da (3 Şampiyonlar Ligi, 2 Dünya Kulüpler Şampiyonası, 1 Avrupa Challenge Kupası, 1 Avrupa Top Teams Kupası) götürmüş oldu.