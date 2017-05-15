Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bursa Valisi İzzettin Küçük, Tarihi Heykel Valilik Binası’nda siyah-beyazlı taraftar liderlerini ağırladı. Ev sahibi olarak misafirlerini ağırladığı toplantıda konuşan Küçük, “Futbol 3 ihtimali olan bir oyun. Ancak bizim tek bir gayemiz dostluk olmalı. Sadece bu akşam oynayacağımız müsabaka için değil, artık daima keyif aldığımız, ebedi dostlukların yaşandığı mücadeleleri görmek istiyoruz. Bugün eminim ki değerli Bursalı hemşerilerim sizleri şehrimize yakışır bir şekilde misafir edecek ve bu gereksiz gerginlikler son bulacak. Ben şimdiden zevkle izleyebileceğimiz, dostluğun hakim olduğu bir müsabaka diliyorum” dedi.

Çiçeklerle geldikleri valilik ziyaretinde fair-play mesajları veren Beşiktaş tribün liderleri, hak edenin kazanacağı seyir zevki yüksek bir mücadele olmasını dilediler.