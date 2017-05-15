Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Gösterdiği performansla Avrupa futbolunun gelecek yıllardaki en iyi santraforları arasında gösterilmeye başlanan Enes Ünal, Hollanda Ligi'nde bu sezon ortaya koyduğu performansı taçlandırdı.

Bu sezon forma giydiği 32 maçta 18 gol ve 4 asist üreterek takımının hücum yükünü çeken 20 yaşındaki oyuncu, takımı Twente'de 2016/2017 sezonunun en iyi futbolcusu seçildi.

Eredivisie tarihinde bir sezonda en fazla gol atan Türk futbolcu olarak kayıtlara geçen Enes Ünal, Nicolai Jorgensen'in 21 golle zirvede tamamladığı gol krallığı sıralamasında sezonu beşinci sırada bitirdi.

Manchester City ile sözleşmesi 2019'a kadar devam eden genç forvet, önümüzdeki sezon hazırlıklarına İngiliz ekibiyle başlayacak.

ENES ÜNAL'DAN TEŞEKKÜR MESAJI

Enes Ünal, Twente'de sezonun oyuncusu seçilmesiyle ilgili olarak teşekkür mesajı yayınladı.

"Twente'ye ilk geldiğim günler ne ile karşılaşacağıma dair çok fazla fikrim yoktu, bekleyip görme yoluna gittim" diye sözlerine başlayan Enes Ünal şu ifadeleri kullandı,

"Gördüğüm ilk şey taraftarların sevgisi ve desteğiydi. İlk intiba böyle olunca gerisi de güzel oldu, hep birlikte başarılı bir sezon geçirdik. Bu harika sezon için takım arkadaşlarımdan taraftarlara, idarecilerden teknik heyete kadar herkese minnettarım. Sahaya her şeyimi vermeye, sonuna kadar mücadele etmeye çalıştım,umarım bunu fark ettirebilmişimdir ve umarım seyircilerin eğlenceli vakit geçirmelerine katkı sağlayabilmişimdir. Ve son olarak beni Twente adına sezonun en iyi oyuncusu sseçtiğiniz için teşekkür ederim. Kariyerimin süreklilik anlamında ilk ve en verimli sezonunda bu ödül benim için çok büyük bir onur."