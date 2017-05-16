Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe'de Van der Wiel krizi, yeni bir boyut kazandı. 6 Mayıs'ta Volkan Demirel'le yaptığı kavganın ardından 10 günlük rapor alan, süresi dolmasına rağmen ortalarda görünmeyen Hollandalı, hafta sonu Samandıra'ya döndü. Takımdan ayrı çalışan sorunlu yıldızın, salonda sadece bisiklet tepesinde pedal çevirdiği, takıma katılması yönündeki taleplere ise "Ağrılarım var" yanıtını verdiği bildirildi. Van der Wiel'in takımdan gönderilmesi konusu da problemli. Yönetimin, "Kendine takım bul" talimatlarına olumsuz yanıt veren Van der Wiel, tek şart koşuyor: "Üç yıl daha sözleşmem var. Üç yıllık alacaklarımı (yıllığı 4 milyondan 12 milyon Euro) peşin olarak ödeyin, bonservisimi de bedelsiz verin."

2 MİLYON EURO MÜJDESİ

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım ve bazı yönetim kurulu üyeleri, UEFA Başkanı Aleksandr Ceferin ile İsviçre'de bir araya geldi. Sarı-lacivertli kulübün asbaşkanlarından Şekip Mosturoğlu, görüşme sonrası önemli bilgiler verdi. Mosturoğlu, "Görüşmede TFF delegasyonu da yer aldı. Çok olumlu, muazzam denilebilecek bir toplantı oldu. Kulübümüzün uzunca bir dönemdir, 5-6 yıldır bloke edilmiş 2.1 milyon Euro parası vardı. UEFA Başkanı, bunun hemen ödenmesi talimatını verdi" açıklamasını yaptı.