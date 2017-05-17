Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

M. Emin Uluç - Ziraat Türkiye Kupası yarı finali rövanşında Fenerbahçe, Kadıköy’de Medipol Başakşehir’i misafir edecek. 2-2’lik avantajı elinde bulunduran sarı-lacivertlilerde herkesin düşüncesi ortak. Teknik anlamda Dirk Advocaat maça hazır... Kanarya’da cezalı oyuncu yok ve Şener’in sakatlığı geçti. Başakşehir karşısında Aatıf ve Van Persie’ye yeniden ilk 11’de görev vermeyi düşünen Advocaat, Şener-Skrtel-Kjaer ve Hasan Ali’ye defans dörtlüsünde şans tanıyacak. Hollandalı teknik adam performansını beğenmediği Moussa Sow ve Emenike’yi ise yeniden yedek kulübesine çekecek.



Kalitemizi gösterelim

Takımla yaptığı toplantıda taraftarı kupayla mutlu edebileceklerinin altını çizen Advocaat “Ligde aldığımız sonuçlarla F.Bahçe taraftarlarını üzdük. Biraz olsun onları mutlu etmenin yolu da kupadan geçiyor” dedi. Kaptanlar Mehmet Topal ve Volkan Demirel de takımla yaptıkları toplantılarda “Fenerbahçe demek büyük bir camia demek. Fenerbahçe demek; onur demek. Kupa finaline yükselmek için sahada savaşmalıyız. Sahada daha çok mücadele etmeliyiz. Gün F.Bahçe forması için savaşma ve mücadele etme günüdür. Hocamızın bize karşı eleştirilerini hepimiz duyuyoruz. Bu maç onur mücadelemiz olacak. Çıkıp sahaya kalitemizi göstermeliyiz. Önce finale kalıp sonra da kupayı alarak teselli bulmalıyız” ifadelerini kullandı.



TUR YEMİNİ!

Fenerbahçe, deplasmanda 2-2 berabere kaldığı rakibini Kadıköy’de kupanın dışına itmek istiyor. İki takımın ligdeki mücadelesinin ilkinde Başakşehir, ikincisinde ise sarı-lacivertliler aynı skorla gül-müştü (1-0). Ligde ikincilik şansı da kalmayan Kanarya, iç sahadaki son maçında Antalya’ya mağlup olmuştu. O anlamda bakıldığında da takım adına taraftardan özür maçı.



Advocaat rekor kırdı

Sezon sonunda Fenerbahçe’ye veda edecek Dirk Advocaat seleflerini mumla arattı. Büyük umutlarla göreve getirilen Hollandalı çalıştırıcı 31 lig maçında aldığı 16 galibiyet, 9 beraberlik ve 6 mağlubiyetle Aragones’in bile gerisinde kaldı. Yüzde 52 kazanma yüzdesiyle maç başına 1,83 puan ortalaması tutturan Advocaat iç saha performansında ise yüzde 50 galibiyet yüzdesi ve 1.81 puan ortalamasıyla 2000’lerin en kötüsü olmayı başardı. Advocaat’tan önce görev yapan Pereira, İsmail Kartal ve Ersun Yanal 2,2, Aykut Kocaman ve Zico 2,1 puan ortalaması yakalamış. Daum 2,3’le rekor kırmıştı. 1,8 ortalamalı Aragones’e 0,3’lük fark atan Advocaat, galibiyet ortalamasında ise İspanyolu da geçemedi.