Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında karşılaşacağı Kasımpaşa maçının hazırlıklarını sürdürdü.

SALONDA ÇALIŞTILAR

BJK Nevzat Demir Tesisleri'ndeki antrenmana Bursaspor maçında sakatlanan Gökhan Gönül ve ağrıları olan Atiba katılmadı.

İki oyuncu da salonda çalışmalarını sürdürüyor. Gökhan ve Atiba'nın yarın çalışmalara katılması bekleniyor.

Atiba'nın bugün idmana katılmaması sonrasında teknik direktör Şenol Güneş'in Kasımpaşa maçında nasıl bir orta saha dizilişiyle çıkacağı merak konusu oldu...