Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bu sezon kadrosunda yer alan Robin van Persie, Jose Fernandao ve Moussa Sow'dan beklediği verimi alamayan Fenerbahçe yönetimi golcü sorununu çözmek için büyük uğraş veriyor.

RESMİ TEKLİF SUNULDU

Birçok önemli isimle temasa geçen yönetim rotayı Meksika'ya çevirdi. Sarı-Lacivertliler, kariyerini Tigres takımında sürdüren Pierre Andre Gignac'la temasa geçti. Sözleşmesinin bitimine 1 yıl kalan Fransız golcünün menajeri ve Meksika kulübü ile görüşen yönetim resmi teklifini sundu.

Alınan bilgilere göre Fenerbahçe, 31 yaşındaki Gignac'ın bonservisi için 4 milyon Euro'yu gözden çıkardı. Sarı- Lacivertliler'in yıldız futbolcuya da 3 yıl için 11 milyon Euro'luk teklif sunduğu belirtiliyor. Meksika basını da gelişmelere geniş yer veriyor

90 MAÇTA 54 KEZ FİLELERİ HAVALANDIRDI

Gazetelere göre Gignac kariyerini yeniden Avrupa'da sürdürmek istiyor ve bu nedenle Fenerbahçe'nin teklifine çok sıcak bakıyor.

Geçtiğimiz sezonun başında herkesi şaşırtan bir karar vererek Tigres'e transfer olan Fransız forvet, Meksika'da gösterdiği performansla herkesi kendine hayran bıraktı. 90 maçta 54 gol atmayı başaran Gignac uzun bir süre Galatasaray'ın transfer gündeminde yer almıştı. Fakat Sarı-Kırmızılılar hedefine ulaşamamıştı.