Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kupa hayalini de kaybeden F.Bahçe Teknik Direktörü Dirk Advocaat, “Penaltılarda 3 defa elimize eleme fırsatı geçti. O şansları yapmalısınız, bu kadar şans geliyorsa gereğini yapmalısınız. Biz bunları değerlendiremedik. Çok üzücü bir sonuçla ayrılıyoruz sahadan” sözlerini kullandı. Hedefsiz kalan Hollandalı çalıştırıcı Hollanda Milli Takımı’nın başına geçmesiyle ilgili sorulan soru üzerine, “Erken gidip gitmeme konusunu başkanımızla konuşmam lazım. Bekleyelim kararı görelim. Ama şunu söylemem gerekir ki 2 hafta daha burada olabilirim” açıklaması yaptı.



Kimseyi suçlayamam

Fenerbahçe’nin deneyimli oyuncusu Roman Neustadter, “Düşüncelerimi anlatmakta zorlanıyorum, kafamda neler var, onu da bilmiyorum. Maçı 1-1’e getirdik, tur bizdeydi. Şans yanımızda olsa bitirebilirdik, kimseyi suçlamıyorum. Herkes kazanmak istiyordu” dedi.



30 liraya 7 bin kişi

Fenerbahçe’de hafta boyunca taraftarlara yapılan çağrılar bir kere daha karşılıksız kaldı. Biletleri 30 TL’ye kadar düşüren ve destek isteyen sarı-lacivertli yönetime rağmen taraftarlar maça beklenen ilgiyi göstermedi. Yaklaşık 7 bin seyirci bu önemli mücadeleyi statta izledi.



Volkan abinin katkısı var

Başakşehir’in başarılı file bekçisi Volkan Babacan, “Son gülen biz olduk, mutluyuz” derken, “Fenerbahçe altyapısından yetiştim. Volkan (Demirel) abinin çok katkısı oldu bana. Her atışta su içiyordu. ‘Ben de içeceğim’ dedim. ‘İstiyorsan iç’ dedi” açıklaması yaptı.