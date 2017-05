Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

BURHAN CAN TERZİ - 17 Mayıs 2000’de Kopenhag’da havaya kaldırılan kupanın ardından 17 yıl geçti... Zaferin yıldönümü Florya Metin Oktay Tesisleri’nde efsane ve mevcut futbolcular ile teknik kadro, 2000 döneminin ve şimdiki dönemin yönetim kurullarının ve davetlilerin katılımı ile kutlandı. Davetliler Florya Metin Oktay Tesislerinde toplanılırken, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, odasında futbolcuları ağırladı. 1996-2000 kadrosu ile Galatasaray yıldızlar kadrosu arasında 17’şer dakikadan iki devre halinde maç yapıldı. Mücadeleyi 1996-2000 Karması 6-5 kazandı. Taffarel, Mehmet, Kerem, Mert, Popescu, Saffet Akyüz, Emre Aşık, Emrah, Evren, Tugay, Ilie, Ümit Karan, Mustafa Kocabey, Hasan Şaş’ın dönüşümlü olarak forma giydiği takımın gollerini Evren (2), Mustafa Kocabey (2), Adrian İlie (2) kaydetti. Metin Oktay forması ile sahaya çıkan ve Hayrettin, Nezihi, Mapeza, Ayhan, Muhammed, Stumpf, Fleurquin, Eboue, Tayfun, Riera, Ujfalusi, Hasan Kabze, Metin Yıldız, Hocic, Prekazi, Erdal, Necati’den kurulu All Star takımının golleri ise Riera, Necati, Fleurquin, Ayhan ve Erdal’dan geldi



Eşiği Galatasaray aştı

Galatasaray’ın şu an A Takım kadrosu da, efsanelerle bir araya gelirken, sarı-kırmızılıların bir hayli mutlu olduğu ve bu etkinliğin kendilerine moral verdiği gözlendi. Başkan Dursun Özbek, zaferin mimarlarından 2000 yılında başkanlık koltuğunda oturan Faruk Süren ve teknik direktör Fatih Terim’e plaket takdim etti. Özbek “Bu yıl farklılık yapmak istedik. Sadece Galatasaray tarihinde değil, Türk futbolunda önemli bir eşik. Bu eşiği Galatasaray aştı. Öncülüğünü de göstermiş oldu” dedi. Fatih Terim ise “En büyük teşekkürü de o gün sahada aslanlar gibi mücadele eden oyuncularıma ediyorum. Bizi buraya çıkaran onların büyük mücadeledir. Gözlerinden öpüyorum; esas aktörler onlardır” ifadelerini kullandı. Galatasaray’ın UEFA Kupası aldığı dönem başkanlık yapan Faruk Süren ise “Herkese çok teşekkür ediyorum. Fatih Hoca’m zaten güzel şekilde duyguları ifade etti. Biz başarıya ulaştığımızda birliktelik ve sevgi yumağıyla bunları gerçekleştirdik” dedi.



FATİH TERİM: Unutmak mümkün değil

Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim, 17 sene önce G.Saray ile yaşadığı başarıyla ilgili “17 sene geçmesine rağmen o günü unutmamız mümkün değil. İlk olduğu, Avrupa şampiyonu olduğumuz için mümkün değil. Önemli bizim için. Kendisini tanımadığımız insanlarla orada aynı duyguları yaşadığımız için unutmamız mümkün değil. Hatırlanmak önemlidir. Bu başarılı çok önemlidir. Ama bunları fazlalaştırıp, günleri fazlalaştırırsanız, çok daha iyi olur. Galatasaray gibi büyük bir kulübün hedefinin UEFA Kupaları, Şampiyonlar Ligi kupaları olmalıdır” diye konuştu.



GHEORGHE HAGİ’DEN...

Coman açıklaması

Galatasaray efsane futbolcularından Gheorghe Hagi de etkinliğine katılan isimler arasındaydı. Viitorul Constanta kulübüyle Romanya’da şampiyonluk yaşayan efsane isim, takımında forma giyen Florinel Coman’la ilgili konuştu. Hagi “19 yaşında bir oyuncu. Avrupa’da önemli kulüpler takip ediyor. Nereye gideceği belli değil. Bilmiyorum, bakarız” dedi. Etkinlikte en çok ilgi gören isim olan Hagi, hayranlarının yanı sıra, G.Saray’ın yıldızı Wesley Sneijder’le de fotoğraf çektirdi.



17 MAYIS NOTLARI

- G.Saray eski 10 numarası Hagi ile şimdiki 10 numarası Sneijder aynı kadraja girdi. İki 8 numara Selçuk ve Prekazi de bir araya geldi.

- Galatasaray Teknik Direktörü Igor Tudor da, Hagi hayranı çıktı. Hırvat çalıştırıcı, Rumen efsaneye sarılıp bir süre muhabbet etti.

- Galatasaray’ın yakın tarihteki yıldızıları Eboue, Ujfalusi ve Riera da Florya’ya gelen isimler arasındaydı. İki isim son derece sıcakkanlıydı.

- UEFA Kupası’nda büyük rol sahibi Taffarel, sempatik tavırlarıyla güne damga vurdu. Brezilyalı, eski öğrencisi Muslera ile de hasret giderdi.

- Galatasaray’ın yıldızı Bruma, Emmanuel Eboue’yi görünce soluğu sahada aldı. İkili bir müddet muhabbet ederken kahkahalar havada uçuştu.

- Podolski Hagi ile fotoğraf çektirip “Sol ayak kuvveti! G.Saray’ın büyük efsanesiyle aynı fotoğrafta olduğum için onur duyuyorum” notunu paylaştı.