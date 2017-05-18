Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Atletico Madrid ve Antoine Griezmann, bir kez daha Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid'e boyun eğdiler... Ancak Griezmann, Real'in Cardiff'teki finalde Juventus ile baş edemeyeceği görüşünde...

El Larguero'ya konuşan Fransız forvet, "Şampiyonlar Ligi finalinde kazanan Juventus olacak. Daha sonra da Ballon d'Or (Altın Top) Gianluigi Buffon'a gidecek" dedi. Griezmann, Atletico'daki geleceği hakkında ise şöyle konuştu:

"Atletico'nun CEO'su Migurl Angel Gil Marin ile menajerim bir araya geldi. Bu görüşmede de dile getirildiği gibi ben burada çok mutluyum. Kendimi, geleceğimi ne Çin'de ne de başka bir yerde görüyorum. Atletico ile şampiyonluklar yaşamak istiyorum. Bunun için de elimden geleni yapacağım. Kulüp olarak hedeflerimiz, başkanımızın yapacağı transferlerle daha net bir şekilde ortaya çıkacak."