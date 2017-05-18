Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Aldığı istikrarsız sonuçlarla dikkati çeken ve geride kalan hafta Gaziantepspor'u deplasmanda 2-1 yenerek moral bulan sarı-kırmızılı ekip, Osmanlıspor önünde 3 puanın sahibi olmak istiyor.

Galatasaray'ın eski teknik direktörü Hamza Hamzaoğlu'nun başında bulunduğu Osmanlıspor'un son dönemdeki düşük performansını avantaja çevirmeyi planlayan sarı-kırmızılı ekip, lig üçüncülüğü için Fenerbahçe ile arasındaki 2 puanlık farkı da kapatma peşinde.

Türk Telekom Arena'da oynanacak müsabaka, saat 20.00'de başlayacak.

MUHTEMEL 11

Galatasaray: Muslera, Sabri, Semih, Ahmet, Carole, Selçuk, Tolga, Rodrigues, Sneijder, Bruma, Podolski

ÜÇ SAKAT

Osmanlıspor maçı öncesi sarı-kırmızılı ekipte 3 oyuncunun sakatlığı sürüyor.

Galatasaraylı oyuncular Yasin Öztekin, Hakan Balta ve Luis Cavanda'nın, tedavilerinin sürmesi nedeniyle Osmanlıspor karşısında forma giyme ihtimalleri düşük.

SARI KART SINIRINDA 5 İSİM

Galatasaray'da 5 oyuncu, Osmanlıspor karşısına sarı kart ceza sınırında çıkacak.

Sarı-kırmızılı futbolculardan Selçuk İnan, Tolga Ciğerci, Josue Pesqueira, Nigel De Jong ve Eren Derdiyok, Osmanlıspor maçında sarı kart görmeleri halinde cezalı duruma düşerek, 33. haftadaki Aytemiz Alanyaspor müsabakasında forma giyemeyecek.

TARAFTARI KARŞISINA 26 GÜN SONRA ÇIKACAK

Galatasaray, Osmanlıspor maçıyla 26 gün sonra taraftarının önüne çıkacak.

Türk Telekom Arena'da 23 Nisan'da yapılan Fenerbahçe derbisi sonrası Profesyonel Futbol Disiplin Kurulundan 1 maç seyircisiz oynama cezası alan sarı-kırmızılı takım, Kasımpaşa önünde taraftarından yoksun olarak mücadele etmişti.

2 TAKIM ARASINDA 16. MAÇ

Galatasaray ile Osmanlıspor, Süper Lig'de yarın 16. kez karşılaşacak.

Sarı-kırmızılılar, eski adı Ankaraspor olan başkent ekibiyle geçmişte 15 kez karşı karşıya geldi. Galatasaray, geride kalan maçlardan 2'si hükmen olmak üzere 8'ini kazandı, başkent ekibi 2 kez galip geldi, 5 müsabaka ise berabere bitti.

Geride kalan karşılaşmalarda Galatasaray'ın, 6'sı hükmen galibiyetlerden doğan 28 golüne, Ankara temsilcisi 12 golle yanıt verdi.

Sezonun ilk yarısında Ankara'da yapılan müsabaka 2-2 tamamlandı.

Taraflar arasında 2009-2010 sezonunda oynanması gereken karşılaşmalar, Türkiye Futbol Federasyonunun o zamanki adıyla Ankaraspor'un lisansını iptal etmesiyle 3-0 Galatasaray lehine tescil edilmişti.

İSTANBUL'DAKİ MAÇLAR

İki takım arasında İstanbul'da yapılan 7 lig maçında Galatasaray, biri hükmen olmak üzere 4, Osmanlıspor bir galibiyet aldı, 2 müsabaka da berabere sonuçlandı.

Sarı-kırmızılılar, evinde 3'ü hükmen galibiyetten olmak üzere 15 gol attı, kalesinde 5 gol gördü.

Geçen sezon İstanbul'da yapılan müsabakayı başkent ekibi 2-1 kazanarak, deplasmanda tek galibiyetini elde etti.

Galatasaray ile eski adları Büyükşehir Belediyesi Ankaraspor ve Ankaraspor olan Osmanlıspor arasında Süper Lig'de yapılan maçlarda alınan sonuçlar şöyle: