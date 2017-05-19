Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ömer Çetin Engin

Bu sezon ligde umduğunu bulamayan Fenerbahçe, kupa şampiyonluğuna bel bağlamıştı. Ancak penaltı atışlarında Başakşehir’e elenen sarı-lacivertliler büyük hayal kırıklığına uğrarken şimdi Avrupa kupaları için ‘başka’ hesaplar yapmaya başladı. İşte Fenerbahçe’yi Avrupa yolunda etkileyecek yol haritası...

> Aykut Kocaman’ın Konya’sı kupayı alırsa, Fenerbahçe ligde 3. olursa gelecek sezon Kocamanlı F.Bahçe Avrupa Ligi’ne 3. ön elemeden başlayacak... (Konya direkt gruplara kalacak...) Bu durumda Fener iki eleme oynayacak ve önümüzdeki sezon sarı-lacivertlilerin başında olması beklenen Aykut Kocaman yeni takımıyla sezonu erken açacak...

> Başakşehir kupayı alır ve ligi ilk iki sırada bitirirse (ki yüzde 99 öyle), Fenerbahçe de 3. olursa Aykut Kocamanlı Sarı Kanarya direkt gruplara kalacak... Yani Fenerbahçe müstakbel hocasının final maçında başarısızlığı için dua edecek. Avrupa Ligi’ne katılım bedelinin 2,4 milyon avro olduğu düşünüldüğünde Başakşehir’in üzdüğü Fenerbahçe, final maçında destekçisi olacak...

> Kocaman’ın Konya’sı kupayı alır, Fenerbahçe ligde 4. olursa Aykut Kocamanlı Fener 2. ön elemeden Avrupa Ligi’ne başlayacak... Gruplar için 3 eleme geçmek zorunda kalacak. Dolayısıyla sezonu daha da erken açacak...

> Başakşehir kupayı alır, Galatasaray ligde 3. olursa Cimbom direkt gruplara kalacak... Olur da adı hoca adayları arasında geçen Abdullah Avcı, Galatasaray’a gelirse yeni takımına daha gelmeden yaklaşık 10 milyon lira kazandıracak...

> Kupayı Konya alırsa 5. olacak Trabzon veya Antalya Avrupa’ya gidemiyor... Kupayı Başakşehir alırsa, Trabzon ve Antalya’dan birisi 2. ön elemeden başlayacak... 31 Mayıs’ta Eskişehir’de oynanacak final maçında Başakşehir muhtemelen en büyük taraftar (!) sayısını yakalayacak...