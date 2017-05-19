Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu’nun; tüm dünyanın takip ettiği bu önemli uluslararası spor organizasyonun sahibi Euroleague ve ligde mücadele edecek tüm kulüplerin onuruna düzenlediği davet 18 Mayıs Perşembe, akşamı Esma Sultan Yalısı’nda gerçekleştirildi.

TBF’nin düzenlediği geceye; Hidayet Türkoğlu, Kerem Tunceri, Ömer Onan, Mirsad Türkcan, İbrahim Kutluay ve M. İlker Aycı’nın da aralarında bulunduğu spor, iş ve cemiyet hayatının değerli isimleri katıldı.

Türkiye’nin bu derece önemli bir organizasyona ev sahipliği yapmasından dolayı mutluluk duyduğunu belirten TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu, “Daha önce 2012 yılındaki Turkish Airlines Euroleague Final Four süresince basketbolun efsaneleriyle birlikte yaşadığımız heyecanı, Türkiye’de basketbol yılı olarak ilan ettiğimiz 2017’de yeniden tüm İstanbullulara, Türkiye’ye ve tüm dünyadaki basketbol severlere bir kez daha yaşatacak olmanın sevinci ve gururunu sizlerle paylaşıyoruz. Bu yıl her zamankinden daha büyük mücadele ve rekabete sahne olan Turkish Airlines Euroleague, İstanbul’daki Final Four organizasyonuyla muhteşem bir kapanış yapacak. TBF olarak Final Four’da şampiyonluk için mücadele eden tek Türk takımı Fenerbahçe Spor Kulübü’ne bize yaşattıkları gurur için teşekkür ediyoruz. Turkish Airlines Euroleague Istanbul Final Four organizasyonunun; son maçın son saniyesine kadar salonlardaki binlerin ve ekran başındaki milyonların nefes nefese izleyeceği, sportmence rekabetin ve basketbolun güzelliklerinin ayakta alkışlanacağı bir turnuva olmasını diliyorum” dedi.