Alanya Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü '10 Mayıs Dünya Sağlık İçin Hareket Et Günü' kapsamında 'Her Gün 10 Bin Adım’ projesini hayata geçirdi. Proje kapsamında fiziksel aktivitenin yararları konusunda toplum bilincini oluşturmak, iyi uygulamalara dikkat çekmek ve fiziksel aktivitenin yaralarını savunmak, yaşamın her alanında her yerde fiziksel aktivite katılımını sağlamak için düzenlenen yürüyüşe öğretmenler ve kursiyerlerden oluşan 300 kişilik grup katıldı. Sabah saatlerinde Kızılkule önünde toplanan grup Alanya Kalesi’ndeki patika yollardan geçerek ilçe girişindeki öğretmenler evi kadar yürüyüş yaptı.



Yürüyüş hakkında bilgi veren Alanya Halk Eğitim Merkezi Müdürü Şevki Mat, 'Her Gün 10 Bin Adım’ projesini halk merkezleri bünyesinde Türkiye’de ilk olarak gerçekleştirdiklerini söyledi. Mat, ”Etkinlik kapsamında 300’e yakın kursiyerimiz Kızılkule önünden başlayarak Kale patikalarından yürüdü ve Damlataş Mağarası civarına geldik. Buradan da öğretmen evine kadar yürüyeceğiz” dedi.



Sağlıklı yaşam yürüyüşüne katılmak için toplandıklarını söyleyen kursiyer Yeliz Kaplan da, 'Her Gün 10 Bin Adım’ projesini desteklediklerini belirtti. Kaplan, "Öğretmeler ve kursiyerlerimizle burada toplanıp yürüyüş yaptığımız için çok mutluyuz. Bu etkinliğe her katılmak üzere sözleştik” diye konuştu.