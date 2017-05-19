Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İki sezon önce Bulgaristan’ın Litex Lovetch takımından Kasımpaşa’ya transfer olan Vasil Bozhikov’un Rus ekibi Trek Groznıy’e transfer olacağı konuşuluyor. Bulgaristan’ın Hollanda ile oynadığı maçı seyrettikten sonra Bozhikov’un transferine karar veren Rus yöneticiler, transfer görüşmelerinde ciddi bir yol aldı. Küçük pürüzlerin de giderilmesinin ardından Bulgar futbolcunun, 2018 Dünya Kupası Elemeleri kapsamında 9 Haziran’da oynanacak olan Belarus - Bulgaristan karşılaşmasının ardından Groznıy takımına imza atması bekleniyor.