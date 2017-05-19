Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Avrupa basketbolunun en büyüklerinin bir araya geleceği Final-Four öncesi, Uluslararası Basketbol Bilimleri Sempozyumu, spor ve basketbol dünyasının simge isimlerini basketbol severlerle bir araya geldi. Bugün başlayan sempozyum iki gün boyunca sürecek. Sempozyumda Spor Bilimleri, İnovasyon, Koruyucu Hekimlik ve Pazarlama konuları işlenecek.



Acıbadem Üniversitesi sponsorluğunda gerçekleşen sempozyumda TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu, THY Y.K Başkanı İlker Aycı ve THY Euroleague CEO'su Jordi Bertomeu'da yer aldı.