Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Samsun’da bu yaz 18-30 Temmuz tarihleri arasında 80’e yakın ülkeden 4500’e yakın işitme engelli sporcunun katılımıyla düzenlenecek 23. Yaz İşitme Engelliler Olimpiyat Oyunları’nın genel koordinatörlüğü önünde düzenlenen törende, bu organizasyonda ülkemizi temsil edecek sporculardan bir kısmı ile 19 Mayıs İşitme Engelliler Ortaokulu ve Özel Samsun Artı Bilgi Okulları’ndan öğrenciler bir araya geldi. 50 kişilik koro, İstiklal Marşı’nı hep birlikte işaret dilini kullanarak söyledi.

Samsun’da bu yıl 19 Mayıs Atatürk’ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı törenlerinin de başlangıcı olan etkinlik sonrası koro üyeleri, işitme engellilere özgü şekilde alkışlarla bayram coşkusunu yaşadı.

23. Yaz İşitme Engelliler Olimpiyat Oyunları Genel Koordinatörü Serkan Baltacı, 19 Mayıs vesilesiyle Samsun’da güzel bir etkinlik düzenlemek amacıyla yola çıktıklarını belirterek, “Samsun’daki işitme engelli çocuklarımızın ve gençlerimizin sesini böylece tüm Türkiye’ye duyurmak istedik. Bayramımız kutlu olsun” diye konuştu.