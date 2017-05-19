Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yapılan soruşturma neticesinde Rus sporcuların devlet destekli bir doping kullanım metodu izlediği belirlenmiş ve bunun sonucunda birçok Rus atlet; Rio 2016 Olimpiyat Oyunları’ndan men edilmişti.

Cezası halen devam eden Rusya için; Dünya Anti Doping Ajansı birkaç maddeden oluşan bir çıkış yolu belirledi.

Bu maddeler arasında sırıkla yüksek atlamacı rekortmen atlet Yelena Isinbayeva’nın Rusya Anti Doping Ajansı'ndaki görevinden ayrılması da şart koşuluyor.

Konuyla ilgili bir açıklama yapan Rusya Spor Bakanı Vitaly Mutko, Isinbayeva'nın Rusya Anti Doping Ajansı'ndaki görevinden ayrılması gerektiğine dikkat çekti.