Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Spor Toto Süper Lig’in 32. Haftasında Kayserisporla karşılaşan Adanaspor taraftarı, maçın ardından otobüs ile Kadir Has Stadı’ndan ayrıldı. Otobüs, Osman Kavuncu Bulvarı üzerinde seyrederken, bir grup tarafından saldırıya uğradı. Taraftarları taşıyan otobüste maddi hasar meydana gelirken, otobüs içerisinde bulunan 2 kişi hafif şekilde yaralandı. Polis ekipleri de olayın meydana geldiği yerde geniş güvenlik önlemi aldı.

Adanaspor taraftarlarını taşıyan otobüs, yoğun güvenlik önlemleri arasında kentten ayrıldı.