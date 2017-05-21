Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Trabzonspor birçok Avrupa kulübünün yakından takip ettiği Perulu 20 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Kevin Quevedo'yla ilgileniyor.

OLUMLU RAPOR VERİLDİ

Güney Amerika'ya giden izleme komitesinden yetkililerin 20 yaşındaki kanat oyuncusu hakkında olumlu raporlar verdiği öğrenilirken, kulübü Alianza Lima'nın da mantıklı bir teklife 'evet' diyebileceği öne sürüldü.

REAL MADRİD'DE OYNAMAK İSTERİM

Bu sezon toplamda 8 maça çıkan ve 4 gol bir asistlik performans sergileyen Quevedo için Trabzonspor'un birçok Avrupa kulübüyle de yarıştığı belirtildi.

Quevedo ise ülke basınına verdiği röportajda, "Bir gün Avrupa'da, özellikle de Real Madrid'de forma giymeyi çok isterim" dedi.