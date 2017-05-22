Euroleague Finali'nde Fenerbahçe, Yunan ekibi Olympiakos ile karşılaştı. Maçı izlemeye gidenler arasında sosyete kasabı Nusret de vardı.
OYUNCULAR TRİBÜNE GİTTİ
Fenerbahçe'nin Olympiakos'u yenip Avrupa Şampiyonu olmasının ardından kupayı kaldıran oyuncular tribünlere gitti.
ŞAMPİYONLUK KUPASINA TUZ DÖKTÜ
Her fırsatta kendini göz önüne çıkarmayı başaran Nusret, kupa kaldıran oyuncularla birlikte fenomen haline gelen tuz dökme hareketini yaptı. Geceye Nusret'in şampiyonluk kupasına tuz dökmesi damga vurdu.