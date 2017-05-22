Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Taraftarlar mücadeleyi, Kadıköy, Avcılar, Silivri, Küçükçekmece, Beylikdüzü, Maltepe, Bakırköy Özgürlük Meydanı, Zeytinburnu Veliefendi Hipodrumu, Esenler ve birçok ilçede dev ekranlardan izledi.

Gün boyu süren hazırlıkların ardından taraftarların bir bölümü yerlerde oturarak karşılaşma saatini beklemeye başladı. Meşaleler yakarak ve takımları lehine tezahürat yapan binlerce kişi karşılaşmanın başlaması ile büyük heyecan yaşadı. Yaşlı- genç, her yaştan taraftarlar, coşkulu bir şekilde maçı izledi.



Sarı- laciverlilerin Olimpiyakos'u yenerek şampiyon olması üzerine meydanlar büyük kutlamalara sahne oldu. Sarı-lacivertli taraftarlar meşaleler yakarak Fenerbahçe ve İzmir Marşı söyledi. Meydanlardan uzun süre ayrılamayan taraftarlar daha sonra araç konvoyları oluşturdu. Sinan Erdem Spor Salonu çevresi, Kadıköy Boğa Heykeli ve Bağdat Caddesi'ndeki kutlamalarda renkli görüntüler oluştu.



