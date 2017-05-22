Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe bugün Ankara deplasmanında G.Birliği karşısında. Hafta içinde yorucu bir kupa maçı oynayan ve elenen sarı-lacivertliler için G.Birliği maçının önemi katladı. Sebebi ise takipçisi Galatasaray’ın kazanması ve önüne geçmesi. Ligi üçüncü bitirmek yeni sezon öncesinde önemli. Çünkü Avrupa kupalarındaki ön elemeler sezonun erken açılmasına sebep olabilir. Bu bağlamda en azından üçüncü sırayı kaybetmek istemeyen Fenerbahçe, mutlak galibiyet için sahada olacak. Ancak eksikler can sıkıyor. Sakatlıkları bulunan Ozan Tufan forma giyemeyecek , Şener Özbayraklı durumu sor. Teknik Direktör Dirk Advocaat, defans ve orta saha kurgusunda değişikliğe gitmek zorunda. Van der Wiel ve Şener’in yokluğunda sağ bekte zorunlu olarak Mehmet Topal görev yapacak. Orta sahada ise Neustadter’in oynaması yüksek ihtimal.