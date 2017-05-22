Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Murad Tamer

Trabzonspor şampiyonluk yolunda Medipol Başakşehir’e çelme taktı: 0-0. İlk yarıda Trabzonspor atakları karşısında Volkan Babacan devleşti. Yusuf Yazıcı’nın 11. dakikadaki pasında ceza alanına sokulan Castillo’nun yerden şutunda meşin yuvarlak az farkla auta çıktı. Hemen ardından savunmanın uzaklaştıramadığı topla ceza alanı hemen önünde buluşan Yusuf Yazıcı’nın yerden şutunda Volkan Babacan başarılıydı. Trabzonspor 30. dakikada yine fırsat tepti. Castillo’nun pasında, Olcay Şahan topu Yusuf Yazıcı’ya çıkardı. Genç yıldızın ceza alanı içinde dönerek sert şutunda kaleci Volkan yine muhteşem kurtardı. Bu pozisyondan 1 dakika sonra Bero’nun şutunda gole müsade etmeyen Volkan Babacan’dı. İlk yarıda Başakşehir son derece etkisizdi ve rakip kalede hiç etkili olamadı.

Trabzonspor ikinci yarıya kaldığı yerden devam etti. Başakşehir kalesi abluka altındaydı. Castillo 49’da ceza sahası içinde vurdu, Volkan çıkardı. Yusuf Yazıcı’nın 52’deki şutu direkte patladı. İstanbul ekibi maça ağırlığını koymaya ve topla daha çok oynamaya başladı. Visca rakip savunmanın üzerine kâbus gibi çöktü. Boşnak forvet 66’da sağ çaprazdan sert vurdu, top direği sıyırdı. Hemen ardından yine aynı yerden vurdu, direkten dönen top inanılmaz bir şekilde kale çizgisinin dibinde bulunan Mustafa Pektemek’e çarpıp üstten auta çıktı. 71’de çektiği şut bir kez daha direğe, 79’da ise kaleci Onur’a takıldı. Kalan sürede baskıya rağmen gol bulamayan Başakşehir 0-0’lık skorla şampiyonluğa kalan 2 hafta öncesi 4 puan uzakta kaldı.

Avrupa tehlikede

Trabzonspor, Medipol Başakşehir karşısında aldığı beraberlikle Avrupa kupalarına katılma yolunda çok önemli 2 puan kaybetti. Son 4 haftada 3 beraberlik, 1 mağlubiyetle 9 puan yitiren Karadeniz ekibi, ligde 5. sırayı da Antalyaspor’a kaptırdı.