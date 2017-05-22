Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe’de şampiyonluk kutlamaları devam ediyor. Dün akşam oynanan Euroleague finalinde Olympiakos’u 80-64 mağlup ederek kupaya uzanan sarı-lacivertliler, şampiyonluk sevincini taraftarıyla yaşayacak. Fenerbahçe Kulübü’nden yapılan açıklamaya göre, saat 19.00’da Ülker Arena’dan üstü açık bir otobüsle Bağdat Caddesi’ne hareket edecek olan sarı-lacivertliler, burada taraftarıyla birlikte THY Euroleague şampiyonluğunu kutlayacak.