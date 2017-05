Türkiye Gazetesi

Burhan Can Terzi

Galatasaray son 2 sezona bakıldığında tarihi rakibi Beşiktaş’ın futbolda, Fenerbahçe’nin ise basketbolda gölgesinde kaldı. Taraftar ve camianın büyük bölümünün artık Dursun Özbek yönetimine tahammülü kalmadı. Fakat Özbek’in başkanlığı bırakma gibi bir düşüncesi de yok. Son dönemde iyice hırs yapan Galatasaray Başkanı 2017 yazında “Yeniden doğuş” harekâtını gerçekleştireceklerini ifade ediyor. 2010-2011’de tarihinin en kötü dönemini geçirdikten sonra Ünal Aysal başkanlığında önemli transferler yaparak sonrasında büyük başarılara imza atan sarı-kırmızılılar, benzer bir geri dönüşe imza atma hazırlığında. Sportif Direktör Cenk Ergün, gece gündüz transfer için mesai harcıyor ve her gelişmeyi başkana rapor ediyor.

Arda kiralanabilir mi?

Önceki gün Middlesbrough formasıyla son maçına çıkan ve 18 dakika forma giyen Alvaro Negredo ile son aşamaya gelinirken, Başkan Dursun Özbek bir an önce kamuoyuna müjdeyi vermek istiyor. İspanyol forvete imza parası olarak verilecek ücret istişare ediliyor. Zabaleta, Leiva ve Denayer için de görüşmeler sürerken, Teknik Direktör Igor Tudor, Karabük’ten öğrencisi olan Iasmin Latovlevici’nin işini de bir an önce bitirilmesini istiyor. Öte yandan Dursun Özbek’in bir hayali de Arda Turan... G.Saray Başkanı, eski kaptanın kiralanması ihtimali üzerinde nabız yoklanmasını istedi.