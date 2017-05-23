Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türk sporu ve basketbolu adına pazar gecesi önemli bir zafer alınmıştı. Fenerbahçe, üst üste ikinci kez finale kaldığı THY Avrupa Ligi’nde Olimpiakos’u farklı mağlup ederek (80-64) tarihe geçmişti. Ve maçın bitiş düdüğü ile birlikte Sinan Erdem Salonu’nda başlayan coşku ve sinerji ülkenin dört bir yanına yayıldı. Ülkemiz sarı-laciverte boyandı. Sadece Fenerbahçeliler değil diğer kulüp taraftarları da büyük bir gurur ve mutluluk yaşadı. Çünkü Obradovic ve askerleri inanılmaz bir başarıya imza atmıştı. Birçok belediye maç için dev ekranlar kurarken coşku her yerdeydi. Sarı-lacivertli oyuncular gece boyu kutlamalara devam ederken dün de yoğun bir gündü. Çünkü başarı ve haklı zafer sokaklara, başarının mimarı taraftara gidecekti. Oyuncular ve teknik ekip otobüsle Bağdat Caddesi’nde tura çıktı. Yol boyunca bekleyen sporserveler Avrupa’nın 1 numarasını selamladı. Oyunculara büyük destek vardı. Caddede binlerce insan takımı selamladı, kutlamalar tavan yaptı. İstanbul’da bu görüntüler olurken Türkiye’nin dört bir yanında da Fenerbahçe takımına kutlama ve tebrik vardı. Ki başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan... Sıcağı sıcağına Fenerbahçe’yi kutlayan Erdoğan’a kulübün resmi sitesinden teşekkür mesajı yayınlandı. Obradovic ve askerlerini kutlayanlar arasında rakip Anadolu Efes de yer aldı. Özetle, Türk sporu ve basketbolu yeni bir yol yeni bir ivme yeni bir yön almıştı. Teşekkürler Fenerbahçe. Teşekkürler Obradovic. Teşekkürler parkenin Kanaryaları...