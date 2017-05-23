Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Normal sezonu geçtiğimiz hafta sona eren Spor Toto Basketbol Süper Ligi'nde Play-Off çeyrek final serileri başlıyor. Banvit normal sezonu 21 galibiyet ve 9 mağlubiyet ile 5.sırada tamamlarken ligi 23 galibiyet ve 7 mağlubiyet ile 4. sırada tamamlayan Darüşşafaka Doğuş takımı ile eşleşti.

Spor Toto Basketbol Süper Ligi normal sezonunda Banvit'in Amerikalı yıldız oyuncusu Jordan Theodore 18,4 sayı ortalaması ile oynarken aynı zamanda 7,1 asist ortalaması ile ligin asist lideri oldu. Gediminas Orelik ise ligi 5,1 ribaund ortalaması ile tamamlarken Jeremy Chappell ise maç başına 2 top çalma ile ligin lideri.

Lig tarihinde toplam 444 maça çıkan ve 272 galibiyet elde eden Banvit yüzde 61 galibiyet yüzdesi tutturdu. Banvit ile Darüşşafaka Doğuş lig tarihinde bu zamana kadar 20 kez karşılaşırken Banvit 13 karşılaşmadan galibiyet ile ayrıldı. Banvit play-off serisinin ilk maçından galibiyet ile dönerek saha avantajını eline geçirmenin planlarını yapıyor.