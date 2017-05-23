Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Gençlik ve Spor Bakanlığı Eğitim, Kültür ve Araştırma Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan ‘Üreten Gençlik Projesi’ kapsamında bakanlık yetkilileri ile uzman isimler tecrübe ve bilgilerini gençlerle paylaşıyor.

Gençlerin farklı alanlarda bilgi edinmelerinin yanı sıra kendi düşünce, proje ve hayallerini ifade edebilmesi için hayata geçirilen projeyle belirli temalar ışığında katılımcılar, okulları ziyaret ederek çeşitli eğitimler veriyor. 22-24 Mayıs tarihleri arasında sürecek etkinliklerde Gençlik ve Spor Bakanlığı yetkilileri ile Gazeteci-Yazar Erem Şentürk, tecrübe ve bilgilerini Şanlıurfa Karaköprü GAP Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileriyle paylaştı.

İlk olarak Fatma Zehra Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde gerçekleştirilen etkinlikte, Gençlik ve Spor Bakan Danışmanı Selim Cerrah öğrencilerle bir araya geldi.

Etkinliğin 2. gününde ise Karaköprü GAP Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi konferans salonunda öğrencilerle buluşan Gazeteci-Yazar Erem Şentürk, 45 yıllık gazetecilik deneyimini öğrencilerle paylaştı.

Gerçekleştirilen projenin amacını belirten Gazeteci Şentürk, açıklamasında şunları söyledi:

"Gençlik ve Spor Bakanlığı yetkilileri Türkiye’yi bölge bölge dolaşıp gençlerle bir araya geliyor. Gençlere diyor ki artık üretin hayal edin ve bir şeyler yapmaya başlayın. Adı itibari ile baktığınızda kalkınma gibi görünse de en dibinde yatan birinci mesele gençlerin öz güven kazanmasıdır. Bütün bu çalışmalar sırasında gençlerde aidiyet gelişiyor. Bir diğer mesele ise dertlenilen bir dert var ise o genç derde yönelik bir çaba içerisine giriyor. Burada hep birlikte gençlerle buluştuğumuzda en önemli şeylerin özgüven olduğunu anlatıyoruz. Gençlerimize diyoruz ki; 'Sen bu memleketin gencisin, sen yapabilirsin ve sen yapmalısın'. Bunu da Gençlik ve Spor Bakanlığı konusunun uzmanlarını, gazetecilerini ve bilim adamlarını davet ederek yapıyor. Uzmanlar ile gençleri buluşturuyor. Hem başarı örneklerini hem de yol yordam gösteriyor. Başka yerlerden bilgileri buraya aktararak hep birlikte bir motivasyonun doğmasını sağlıyor. Uzun yıllardır Türkiye’nin ihtiyacı olan bir çalışma, en büyük problemler hep gençler üzerine konuşulurdu ama geçmiş zamanda gençler üzerinde elle tutulur, gözler görülür bir çalışma göremiyorduk. Bugün itibarı ile görüyoruz ki Gençlik ve Spor Bakanlığının yürüttüğü projeyle artık elle tutulur, gözle görülür gençlere yönelik derinden etkileyecek bir proje yapıldı. Meyvelerini hemen yarın alamayız ama bu çocukların büyüdüğünü, üniversite okuduğunu, bilime, teknolojiye heveslendiğini, başka ülkedeki yaşıtları ile aynı mesleğe heveslendiğini gördüğümüzde uzun yıllar içinde çok büyük meyvelerinin toplanacağına inanıyorum.”

Konferansın ardından yetkililer öğrencilere proje konusunda bilgilendirmede bulundu.