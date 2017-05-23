Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Galatasaray yeni sezon için kolları sıvadı. Transfer için rota oluşturmaya başlayan sarı kırmızılı ekip, Alvaro Negredo, Carlos Bacca, Bafetimbi Gomis ve Jackson Martinez isimleri üzerinde yoğunlaşıyor. Teknik direktör Tudor, sezonu erken açmaları olasılığından ötürü özellikle forvet transferinin bir an önce bitirilmesini istiyor.

NEGREDO CEP YAKIYOR

Negredo için temaslarda bulunan sarı kırmızılı yönetim, oyuncunun maliyeti karşısında beklemeye geçti. Negredo, Galatasaray'dan yıllık 4.5 milyon Euro istedi. Bu rakamın bonuslarla birlikte daha da arttığı belirtildi. Bu sezon Middlesbrough forması giyen Negredo Premier League'de 9 gol kaydetti.

JACKSON MARTINEZ'DE SORU İŞARETİ...

Jackson Martinez konusunda aşama kaydeden Galatasaray'ı düşündüren konu, oyuncunun sık sık sakatlanması. Golcü futbolcunun sağlık raporlarını isteyen sarı kırmızılılar, Martinez ile ilgili henüz son kararı vermedi.

GOMIS'E KİRALIK FORMÜLÜ

Gomis için girişimlerini sürdüren yönetim, oyuncuyu ikna etmeye çalışıyor. Maliyeti yıllık yaklaşık 3.5 milyona indirmeye çalışan Galatasaray yönetimi, önümüzdeki günlerde görüşmelere devam edecek. Kiralık olarak Marsilya'da oynayan Gomis, Ligue 1'de attığı 19 gol ile dikkat çekiyor.

MILAN'IN GOLCÜSÜ BACCA

Listenin alternatif isimlerinden biri de Carlos Bacca. Bu sezon Milan ile 31 maç oynayan Bacca 13 gol attı. Sarı kırmızılı yönetim, golcü futbolcuyu kiralık olarak kadrosuna katmayı amaçlıyor.