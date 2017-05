Türkiye Gazetesi

Galatasaray’da sezonun genelinde hayal kırıklığı oluşturan Sinan Gümüş, Osmanlı maçında gösterdiği performansla ve attığı golle camiayı yeniden heyecanlandırdı. Sezon içinde yaptığı hataları kabul eden ve konsantrasyon kaybı yaşadığını itiraf eden genç yetenek, Tudor’un kendisine verdiği şansı iyi değerlendirdi. Portekiz kulübü Benfica’nın ilgilendiği Sinan, üzerindeki olumsuz algıyı kırıp hocasıyla arasını düzeltse de kafası oldukça karışık. Menajeriyle sürekli istişare halinde olan futbolcu kendisine ağabeylik yapan Podolski’den de tavsiye istedi.

Yönetimin fikri değişti

“Kalmak mı yoksa gitmek mi benim için daha iyi olur” diye Alman yıldıza danışan Sinan, “Senin için zor bir dönem oldu ama yeniden ayağına bir şans geldi. Her şeyi daha iyi yapmak senin elinde ve burada insanlar seni seviyor. Maceraya gerek yok. Takım seneye Avrupa’da da olacak. Kal ve parla” cevabını aldı. Podolski, bilmediği bir lige gitmenin her zaman büyük bir risk olduğunu genç arkadaşına iletirken, “Ben dahil herkesin kariyerini incele. Sonrasında kararını yine sen ver. Bir yere yıldız olarak gitmekle, genç yetenek olarak gitmek farklı” ifadelerini kullandı. Öte yandan oyuncuyu satmaya koşullanan Galatasaraylı yöneticiler de Sinan’ın son performansından sonra fikir değiştirdi.

> Burhan Can TERZİ