Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe’nin efsane koçu Zeljko Obradovic, sarı-lacivertli takımla kazandığı Euroleague şampiyonluğunun kariyerinin en önemli zaferlerinden biri olduğunu söyledi. Obradovic “Fenerbahçe’nin inanılmaz bir taraftar kitlesi var. Bu şampiyonluk Türk basketbolu adına bir ilk. O sebeple benim için de en özeli. Bütün ülke çok mutlu oldu. İnsanların mutlu olmasına aracı olduğum için ben de mutlu hissediyorum” dedi. Final karşılaşmasının şehir meydanlarına kurulan dev ekranlardan yayınlanmasını da değerlendiren Obra, “Bu müthiş bir şey. Bizi hangi şekilde takip ediyorlarsa etsinler onlara çok teşekkür ediyorum. Umarım bu şekilde basketbol daha da büyür. Çocukların ilgisi artar. Yeni oyuncular gelir. Meydanlardan gönderilen fotoğraflar gerçekten inanılmaz” ifadelerini kullandı.

Yeni sezon öncesinde kadroda büyük bir değişim olmayacağını da belirten Sırp koç “Sezon bittiğinde kontratı biten oyuncularla görüşeceğiz. Yeni sezonda kadromuzda çok fazla değişiklik olacağını düşünmüyorum” diye konuştu. Euroleague şampiyonluğunun ardından yeniden lige konsantre olmanın kolay olmadığını da belirten Obradovic “Bunu çalıştığım her takımda yaşadım. Fenerbahçe ile iki yıl önce Final Four dönüşünde Karşıyaka’ya elenmiştik. Bunu unutmadan aynı ciddiyetle çalışmalıyız” dedi.