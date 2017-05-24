Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

EURO 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası için UEFA'ya sadece iki ülke adaylık başvurusu yaptı: Türkiye ve Almanya...

Almanya'nın en önemli kozlarından olan bir futbol şehri Dortmund'dan Almanya Futbol Federasyonu DFB'ye kötü haber geldi. Focus Dergisi'ndeki habere göre Dortmund, daha önceki turnuvaların aksine maliyetleri ve riskleri gözü kapalı üstlenmek istemiyor. Borussia Dortmund'un kullandığı Signal Iduna Park Stadı, 2006 Dünya Kupası sırasında dört ilk tur, bir ikinci tur ve bir yarı final maçına ev sahipliği yapmıştı. Stadyumun, 2024'te de biri yarı final olmak üzere yoğun bir şekilde kullanılması planlanıyordu.

Ancak Dortmund Belediye Başkanı Ullrich Sierau, "Kabul edersek maliyetini bilmediğimiz büyük bir riskin altına gireriz." dedi. Focus'taki haberde, şehirde de 2024'e şüpheyle bakanların destekçilerden fazla olduğu belirtildi. Sierau'nun görüşü de DFB'nin ve özellikle UEFA'nın ucu açık talepleri nedeniyle nereye gideceği belirsiz maliyetlere karşı Dortmund'un mali olarak desteklenmesi yönünde...

Evsahipliği için aday olacak 14 şehir 12 Haziran'a kadar dosyalarını DFB'ye verecek. DFB de bunlar içinden 10'unu seçecek. Signal Iduna Park, uluslararası maçlarda 66 bin kişilik kapasitesiyle Münih'teki Allianz Arena'dan sonra Almanya'nın ikinci büyük stadı...