Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yılmaz Atabarut Tesisleri'nde, Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde başlayan antrenmanda yeşil-beyazlı futbolcular, kondisyon ve taktik ağırlıklı çalışmalar yaptı. Alanyaspor maçında dizine darbe alan Mustafa Yumlu’nun sakatlık sürecinden dolayı Konyaspor maçı kadrosunda yer alamayacağı bildirilirken, özel izinli olan Olcan Adın da antrenmana katılmadı. Yarın sabah 07.40’da hava yolu ile Konya’ya hareket edecek olan Akhisar Belediyespor burada son antrenmanını yaptıktan sonra maç saatini bekleyecek.

"İyi giden çizgimizi devam ettirmek istiyoruz"

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Teknik Direktör Okan Buruk, başarıyı daim kılmak istediklerini belirterek, "İyi giden bir çizgimiz var. Özellikle son 7 maçlık periyotta, 6 galibiyet ve son 5 maçta kazandığımız 5 galibiyet var. Bu maçlarda sadece 1 gol yedik. Bunların hepsi bizim için çok önemli ve değerli veriler. Hem bu sene için bize inanç ve bir güven verdi hem de sıralamadaki yerimizi yedinciliğe taşıdı. Hedefimize şu an ulaştık. Bundan sonra önümüzdeki sene için hem oyuncularımızı görmek hem de bu kadroyu korumak istediğimizi söylüyoruz. İyi giden çizgimizi devam ettirmek istiyoruz. Son iki maçımızda karşı karşıya geleceğimiz Konyaspor ve Karabükspor da ligin iyi takımlarından. Son iki maçı da aynı şekilde kazanarak bitirmek istiyoruz ve bunun için hazırlıklarımız devam ediyor. İnşallah aynı çizgimizi ligin sonuna kadar sürdürüp önümüzdeki seneye de bunu taşıyabiliriz" dedi.

"Takımın başarısını tetikleyen unsur nedir?" sorusuna yanıt veren Buruk, “Takımımız diziliş olarak farklı bir dizilişe geçti. Oyuncular kendi mevkilerinde çok daha iyi oynamaya başladılar. Özellikle kazandıkları maçlardan sonra bir takım 11 oluşturduk ve bu 11 çok şükür sakatlık ve cezalı olamadan son haftaya kadar devam ediyor. Son haftada Ömer’in cezası ve Custodio’nun sakatlığı vardı. Onun dışında iyi bir 11 oluştu. Diğerlerinin de kendilerine olan özgüvenleri arttı. Öncelikle saha içinde oynamaktan büyük zevk alıyorlar. Bu da devamında hem galibiyeti ve golleri hem de maçların sonuna kadar aynı direnci getiriyor. İnşallah bu performansı önümüzdeki seneye de taşıyıp aynı başarıyı devam ettirmek istiyoruz” diye konuştu.