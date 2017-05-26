Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Avrupa'da ve Türkiye'de şampiyon olan takımın bayrağının yer aldığı Büyükçekmece Şampiyonlar Anıtı'na, THY Euroleague Final Four'da Avrupa Şampiyonu olan Fenerbahçe bayrağı dalgalandırıldı.

Büyükçekmece Belediyesi ve Fenerbahçe Kulübü 3. Bölge Başkanlığı Yönetim Kurulu tarafından düzenlenen törene Büyükçekmece Belediye Başkan Yardımcıları Ömer Kazancı ve Nur Aydın Sak, Başkan Danışmanları Bayram Ali Üner ve Reşit Oral, Büyükçekmece Belediyesi Siyasi, Sosyal, Kültürel ve İdari İşlerden Sorumlu Koordinatörü Hasan Akkuş, belediye meclis üyeleri katılırken, Fenerbahçe Kulübü Avrupa Şube Başkanı Yahya Uğur, Fenerbahçe Kulübü İstanbul 3. Bölge Alaattin Yavuz Güneş ve çok sayıda sarı-lacivertli taraftar katıldı.

“Türkiye’nin gururu oldu”

İstiklal Marşı ve saygı duruşunun ardından konuşan Büyükçekmece Belediye Başkan Yardımcısı Ömer Kazancı, Fenerbahçe’nin Euroleague Final Four’da çok büyük bir başarı elde ederek, Türkiye’nin haklı gururu olduğunu söyledi.