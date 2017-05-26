Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

​NBA'de son yıllarda gösterdikleri üstün performansla basketbolseverlerin beğenisini kazanan iki takımdan Golden State Warriors 2015'te, Cleveland Cavaliers ise geçen sezon şampiyonluğa uzandı. İki takım bu sezon bir kez daha konferanslarında finali geçerek birbiriyle eşleşti ve NBA tarihinde bunu başaran ilk kulüpler oldu.

Geçen yılın final serisinde 3-1 geriden gelip Warriors'ı 4-3 mağlup eden Cavaliers, tarihinde ilk kez şampiyonluğa ulaşarak taraftarını sevindirdi.

Daha önce 1947, 1956, 1975 yıllarında mutlu sona ulaşan Warriors, 2015 yılındaki final serisinde Cavaliers'ı 4-2 mağlup ederek tarihindeki 4'üncü NBA şampiyonluğunu elde etti.

Cavaliers'ı James taşıyor

Cavaliers'ta 2003-2010 yılları arasında forma giymesinin ardından Miami Heat'e geçen ve 2014'te eski takımına dönen all-star oyuncu LeBron James, bu sezon ortaya koyduğu performansla yine parmak ısırtıyor.

Cavaliers'ın deplasmanda Boston Celtics'i 132-105 mağlup ettiği Doğu Konferansı finalinin 5. maçında attığı 29 sayıyla efsane oyuncu Micheal Jordan'ı geçen James, NBA play-off'larında en çok sayı atan oyuncu olarak tarihe geçti. 32 yaşındaki basketbolcu, final serisinde Warriors karşısında Cavaliers'ın en büyük kozu olacak.