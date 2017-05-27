Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye son yıllarda yapılan tesis atağıyla stadyum ve spor salonu zenginliği yaşıyor. Ancak bu tesislerde ‘Arena’ ifadesine sıkça rastlanması dikkat çekiyordu. Türkçe olmayan ve olumsuz anlam da çağrıştıran bu kelime artık tesislerde kullanılmayacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklama ile bu konuya dikkat çekmişti. Erdoğan dün resmen açıkladı ve “arena” kelimesinin kullanılmaması için gerekli talimatı verdiğini söyledi. Fransızca bir kelime olan arena, dünyada en çok boğa güreşlerinin yapıldığı alanlar için kullanıyor. Avrupa’daki bazı statlarda da arena ismi geçiyor.

Bizim dilimizde yok

Yabancı kelimelerin kullanılmasını eleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan “Gerçekten bir özentidir gidiyor. Kendi dilimizin zenginlikleri varken hayvanların yarıştırıldığı malum Avrupa’daki arenaları kalkıp spor tesislerinde isim olarak kullanmak pek de kibar değil, şık değil” demişti. ÖNDER Vakfı Gençlik Buluşması’nda konuşan Erdoğan bu konuya tekrar değindi. Arenalara karşı olduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı “Arenalarda neler yaptıklarını bilirsiniz değil mi? İnsanları parçalatırlardı. Bizim dilimizde böyle bir şey yok. Stadyumlardan arena isimlerini kaldıracağız. Bakana da talimatı verdim” sözlerini kullandı.

İşte ARENALAR

∂ Afyon Arena (Afyonspor)

∂ Ankara Arena (Ankara)

∂ Antalya Arena (Antalyaspor)

∂ Bahçeşehir Okulları Arena (Alanyaspor)

∂ Eskişehir Arena (Eskişehirspor)

∂ GAP Arena (Şanlıurfaspor)

∂ Gaziantep Arena (Gaziantepspor)

∂ Hatay Arena (Hatayspor)

∂ Kayısı Arena (Malatya)

∂ Kocaeli Arena (Kocaelispor)

∂ KozArena (Adanaspor)

∂ Medical Park Arena (Trabzonspor)

∂ Mersin Arena (Mersin İY)

∂ Sakarya Arena (Sakaryaspor)

∂ Sivas Arena (Sivasspor)

∂ Timsah Arena (Bursaspor)

∂ Torku Arena (Konyaspor)

∂ Türk Telekom Arena (G.Saray)

∂ Ülker Sports Arena (Fenerbahçe)

∂ Vodafone Arena (Beşiktaş)