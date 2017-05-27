Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yeni sezona hoca değişikliği ile girecek olan Fenerbahçe kadrosunu da baştan aşağı yenilemek için girişimlerini sürdürürken iki isim gündeme bomba gibi düştü. Avrupa pazarında lejyoner avına çıkan sarı-lacivertlilerin Süper Lig’den iki yıldız için de çalışmalarını yoğunlaştırdığı belirtildi. Dirk Advocaat’tan boşalacak teknik direktörlük koltuğuna oturarak Fenerbahçe’de ikinci dönemine başlayacak Aykut Kocaman’ın yönetime verdiği listede Konyaspor’daki öğrencileri Riad Bajic ve Ömer Ali Şahiner’in olduğu öğrenildi.

Konya takas istemiyor

Ancak Konyaspor’un 500 bin avroya kadrosuna kattığı 23 yaşındaki Bajic ile bedavaya aldığı 25’lik Ömer Ali Şahiner’in kolay kolay satmak gibi bir düşüncesi yok. Boşnak yıldızla 2020, Ömer Ali’yle 2019’a kadar sözleşmesi olan yeşil-beyazlı ekip her iki oyuncu için de 5’er milyon avro bonservis talep ediyor. UEFA’yla imzalanan FFP anlaşması nedeniyle bütçesi kısıtlı olan Fenerbahçe ise Emenike, Aatıf, Stoch ve Salih gibi isimleri takasta kullanıp bir miktar da parayla bu transferleri bitirmeyi hedefliyor. Ama nakit isteyen Konya bu teklife sıcak bakmıyor.

Navas olmazsa Ghezzal

Sarı-lacivertliler, Lens’in yerine sağ kanat arayışlarını da yoğun bir şekilde sürdürüyor. Önceliği Manchester City’le sözleşme uzatan 31 yaşındaki Jesus Navas’a veren sarı-lacivertliler, İspanyol yıldızı 3 yıllık sözleşme ve imza parasıyla ikna etmeye çalışırken alternatif olarak da Lyon’un Cezayir asıllı Fransızı Ghezzal’la flört ediyor. Fenerbahçe’nin önceliği Navas olsa da sezon sonunda sözleşmesi bitecek 25 yaşındaki Ghezzal uygun maliyetiyle bir adım öne çıkıyor. Bu arada sarı-lacivertlilerin Emre Mor’la ilgili girişimleri de devam ediyor.

Mor sevdası bitmiyor

B. Dortmund’un tecrübe kazanması için kiralamak istediği Emre Mor’un peşini bırakmayan Fenerbahçe, 19 yaşındaki milî yıldızı satın alma opsiyonuyla kadrosuna katmayı hedefliyor. Avrupa’dan çok sayıda talibi olan Emre konusunda bastıran sarı-lacivertlilerin Dortmund’la büyük ölçüde anlaştığı belirtiliyor. Öte yandan Wiel’in yerine alınacak sağ bek konusunda da Juanfran Moreno Fenerbahçe’ye sıcak bakıyor. 2020’ye kadar sözleşmesi olan 28 yaşındaki oyuncuya 3 yıllık sözleşme öneren sarı-lacivertlilerin imzaya yakın olduğu ifade ediliyor. > M. Emin Uluç